Danilo esclusivo: “Io credo alla Juve e firmo!”

«Da quando sono arrivato, ho sentito dire che “o sei della Juventus o no”. La particolarità di questa società è la cultura del lavoro: ogni giorno alzarsi dal letto e avere la voglia di migliorare, sapendo che quello che hai fatto sinora non basta. Questo è l’aspetto più diverso che ho colto qui e che ho imparato a fare mio».

E Torino? Cosa l’ha spinta a comprare casa dopo 4 anni e spendere manciate di aggettivi gentili per la città?

«Io sono uno tranquillo, non di quelli a cui piace andare nei negozi, al ristorante. Passo già molto tempo alla Continassa o in viaggio per le trasferte per cui più posso stare a casa e più sono felice. A Torino c’è sempre il sole, come oggi, e la gente è sempre carina con me, mi tratta benissimo. Io sono un brasiliano di montagna, anche se da me non sono così alte come qui. E così quando prendo l’auto per venire ad allenarmi, vedo in tangenziale tutta la catena montuosa intorno a Torino e questa scena mi regala energia e soddisfazioni».

Nonostante il tanto calcio vissuto, un’annata così non le era mai successa. Quanto è difficile giocare con 29 punti in classifica, quando se ne è conquistati in campo 44?

«Beh, diciamo che da quando sono arrivato di stagioni normali ne ho vissute poche... Spero che ne arrivi una! Pronti via ed ecco il covid, adesso questo problema con la sentenza del meno 15. E’ stato brutto per noi accettare questa condizione, non è stato facile. Ma abbiamo capito che non potevamo fare niente: l’unica cosa che ci restava era andare al campo e dare il massimo così come in partita. Ma non è stato facile. Però siamo solo a febbraio per cui di tempo per fare bene ce n’è. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia ed Europa League. E sino alla fi ne della stagione può succedere di tutto».