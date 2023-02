Spezia-Juventus, la probabile formazione di Allegri

TORINO - Dopo la partita di Europa League all'Allianz Stadium contro il Nantes, pochissimo tempo a disposizione di Allegri per preparare la partita di domani alle 18 allo Stadio Picco di La Spezia. Al tecnico della Juventus di fatto resta solo una giornata per studiare e disegnare la squadra che proverà a muovere ulteriormente un classifica comunque virtuale, visto che si è sempre in attesa dell’ultimo grado di giudizio con il Collegio di garanzia dello sport. Sta di fatto che l'allenatore toscano dovrà pensare alla gara contro i liguri senza scordare che 4 giorni dopo si giocherà la permanenza in Europa League nel match di ritorno con il Nantes. Ecco quindi l'undici che dovrebbe essere schierato con un 3-5-2 dal primo minuto per il match in Liguria.