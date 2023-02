Plusvalenze Juventus, il professor Bava: "La sentenza si smentisce da sola!"

Fabrizio Bava è professore ordinario in Economia aziendale all’Università di Torino . Ed è un tifoso della Juventus. Nelle ultime settimane ha approfondito il tema della sentenza sportiva ai danni del club bianconero, ma non gli interessa nascondere la propria fede calcistica: la sua analisi muove da passione e competenza per la materia, non dal desiderio di ergersi a difensore della società per cui si emoziona durante le partite. «E due punti in particolare, nelle motivazioni della Corte Federale d’Appello, hanno catturato la mia attenzione».

Fabrizio Bava, da quale aspetto partiamo?

«Dal passaggio in cui si accusa la Juventus di utilizzare le plusvalenze come fine e non come conseguenza, al fine di migliorare i bilanci. Un concetto persino ingenuo: in una società di capitali, tanto più quotata in Borsa, la plusvalenza rappresenta un ricavo ordinario. A maggior ragione nel contesto della stagione sportiva 2019/2020, condizionata dalla pandemia: se crollano i ricavi, la plusvalenza è l’unica leva per la società. Si punta il dito contro lo schema in cui i nomi dei giocatori sono sostituiti da delle “x”, ma se vengo incaricato di ricavare un certo ammontare di plusvalenze ragiono esattamente così: mi appunto chi penso di sacrificare, anche se non so ancora chi comprerò per sostituirlo. Perché dovrebbe essere un comportamento sleale? E perché generare plusvalenze non dovrebbe essere un obiettivo?».

Qual è il secondo punto?

«Quello in cui si incolpa il club di aver cercato di dissimulare la natura permutativa di alcuni scambi. Si tratta di un tema mai contestato in passato, di uno spunto nato dall’ispezione della Consob che ha evidenziato la mancata applicazione dell’ormai celebre paragrafo 45 dello IAS 38».