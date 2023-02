Kean bomber Juve, parlano i numeri: la statistica che zittisce tutti

"Le chiacchiere stanno a zero, sono i numeri quelli che contano", un frase che Allegri ha ripetuto più volte e che alla luce dei fatti sembra dargli ragione. Il protagonista della "statistica" in questione che avvalora la tesi di Max è Kean. Sì, proprio Moise, probabilmente tra i. giocatori più criticati e fischiati dai tifosi della Juventus. Lo stesso Kean che invece è stato difeso più volte dall'allenatore toscano che ha sempre speso belle parole per l'attaccante azzurro: "Rispetto all'anno scorso è sei chili in meno quindi sta meglio anche fisicamente, sta crescendo, ha un approccio mentale diverso" - aveva detto a Novembre dopo la vittoria contro la Lazio proprio grazie alla doppietta di Kean. Con il passare dei mesi Allegri non ha cambiato idea, anzi, dopo il 3-0 rifilato alla Salernitana ne ha sottolineato ancor di più l'importanza: "In questo momento lasciare fuori Kean mi rimane molto difficile. Sta diventando un giocatore importante e lasciarlo fuori mi dispiace molto".