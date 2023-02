Moviola Spezia-Juve: Danilo-Gyasi, perché La Penna non fischia

Venti secondi di gioco scarsi e l’arbitro La Penna ammonisce Locatelli, per un fallo su Bourabia: su una palla vagante il bianconero allarga la gamba in scivolata per anticipare l’avversario, che gli arriva di fronte e porta via il pallone, mentre Locatelli lo colpisce sulla gamba. Il piede di Locatelli sollevato di una decina di centimetri dal terreno può giustificare il cartellino giallo, comunque un po’ severo per essere al primo minuto. Al 16’ ammonito anche Agudelo, che in scivolata atterra Rabiot che stava partendo in contropiede sulla propria trequarti. L’intervento in questo caso è di lato, con poche possibilità di prendere la palla, ammonizione pienamente giustificata. Al 23’ La Penna lascia giocare la Juve in attacco con Ampadou a terra in area spezina, dopo aver respinto di testa un tiro di Kostic. Proprio per il fatto che era stato colpito alla testa l’arbitro avrebbe potuto interrompere l’azione, per quanto pericolosa. Azione comunque conclusasi senza esito, così come nessuna conseguenza ha riportato Ampadou, rimasto in campo tutta la partita.