Juventus, Scaloni incorona Di Maria: "È come Messi. Allegri sa come gestirlo"

Scaloni su Lautaro Martinez, Nico Gonzalez e Simeone jr

Parlando dell'interista Lautaro Martinez, Scaloni ha aggiunto: "Per me è sempre stato fondamentale, gli voglio molto bene anche come persona, è sempre stato il mio attaccante preferito. È arrivato al Mondiale con qualche problemino, però quando abbiamo avuto bisogno di lui c'è stato, ha segnato il gol con l'Olanda e ci ha dato qualcosa in più. È un giocatore che amiamo, gli vogliamo bene, ed adesso ha preso in mano anche l'Inter. Ho visto che ora fa anche il capitano, si è preso l'Inter, sa di essere in una grande società, sono contento perché per me è un giocatore bravissimo". Dopo aver parlato di due protagonisti della rassegna iridata, il tecnico dell'albiceleste ha poi voluto parlare dell'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, che ha saltato il Mondiale per infortunio. "Per noi è stata dura non averlo al Mondiale perché è un giocatore fondamentale, è uno che si esprime a grandi livelli quando non è infortunato, ma deve stare al 100% altrimenti non riesce a esprimersi perché ha grande forza fisica e ha bisogno di stare bene. È un uomo gol che può giocare in avanti in tutti i ruoli". Parole di stima anche per l'attaccante del Napoli Simeone: "Giovanni ha sempre fatto parte della nostra orbita, purtroppo sono in tanti che possono essere convocati in Nazionale argentina, ma abbiamo stima di lui, è un grande giocatore ed un grande ragazzo".

Scaloni su Lazio ed Atalanta

"La Lazio e l'Atalanta sono lassù in classifica in Serie A. Spero che entrambe arrivino in Champions League ma sarà dura, e voglio bene ad entrambe. Sia la Lazio con Sarri che l'Atalanta con Gasperini hanno una loro precisa idea di gioco, sappiamo quello che possono fare ma il campionato italiano è molto difficile, ci sono tante squadre in tre-quattro punti e si giocheranno il posto europeo fino all'ultimo", conclude Lionel Scaloni.