Juve, Perin di nuovo papà: è nata Virginia! L'emozionante annuncio social

Il messaggio della Juventus per Perin

L'annuncio del portiere ha scatenato i commenti e gli auguri di tantissimi fan, ma non solo. Sull'account ufficiale Twitter della Juventus si legge: "Tanti auguri a Mattia Perin e Giorgia per la nascita della piccola Virginia". Tantissimi anche i like e gli auguri che arrivano da altri calciatori, come Ciro Immobile, Antonio Candreva, Adrien Rabiot e tanti altri. Mattia Perin è sposato con Giorgia Miatto e la piccola Virginia, si aggiunge ai due figli della coppia, Leonardo e Vittoria.