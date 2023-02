Nantes-Juventus, Pogba e Chiesa out: i convocati di Allegri

La Juventus vola in Francia per andare avanti in Europa League. I bianconeri di Allegri sono pronti alla sfida di ritorno dei playoff contro il Nantes in programma giovedì alle 18:45 dopo il controverso 1-1 dell’andata all’Allianz Stadium. In serata è prevista la conferenza stampa del tecnico bianconero, che per il match contro la squadra di Kombouaré (che ha già parlato in conferenza) non potrà ancora avere a disposizione Federico Chiesa e Paul Pogba, nonostante si siano entrambi allenati con il gruppo.