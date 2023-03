Juve, senti Cancelo: "Il più bel ricordo della carriera? La rimonta con l'Atletico"

Juve-Atletico, quando Cristiano Ronaldo stese Simeone

È il 20 febbraio 2019, al Wanda Metropolitano va in scena la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e la Juventus campione d'Italia di Massimiliano Allegri e di Cristiano Ronaldo (alla sua prima Champions in bianconero). I Colchoneros vincono per 2-0 con due reti arrivate in 5' (al 78' e 83') dai centrali difensivi di Simeone (Gimenez e Godin) su due palle inattive. Nel finale di partita CR7 spaventa Oblak per provare a rendere meno amaro il parziale, il pubblico locale non si lascia scappare l'occasione e bersaglia l'ex Real Madrid che, a sua volta, risponde prima con un gesto "Io cinque, voi zero (Champions League vinte)" e poi nel post-partita lancia la sfida per il ritorno "Passa l'Atletico? Vedremo". Il match di ritorno è la chimera dell'ex United in maglia Juventus in una delle notti leggendarie vissute allo Stadium: tripletta del portoghese con reti al 27' (colpo di testa su assist Bernardeschi) al 49' ancora di testa su assist dalla destra proprio di Cancelo e poi rigore decisivo all'83' per regalare ai bianconeri il pass per i quarti di finale. Poprio come successo la scorsa settimana con Angel Di Maria e la sua decisiva tripletta per accedere ai quarti di finale di Europa League.