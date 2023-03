Plusvalenze Juventus, il procuratore Chinè e quei 5 milioni persi

La matematica non sarà mai il suo mestiere. L’assunto, che muove da presupposti molto più rigorosi e puntuali rispetto alla leggerezza di una parafrasi dei testi di Venditti, è contenuto – in qualche modo – nel ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport. E riguarda il procuratore federale Giuseppe Chinè, cui i legali bianconeri hanno rinfacciato negli incartamenti di aver smesso i propri panni professionali per indossare quelli del... direttore sportivo. O per provarci, quantomeno, con risultati reputati dalla difesa (e in almeno due casi dai fatti) per lo più scadenti.