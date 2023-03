Plusvalenze Juve, il ricorso: "Questi i motivi per annullare la sentenza"

Il ricorso della Juve: le storture giuridiche della sentenza

Abbiamo letto il ricorso dei legali bianconeri e non sono poche le storture giuridiche della sentenza che ha appioppato 15 punti di penalità alla Juventus: manca una legge per la quale la Juventus è stata condannata; manca un giusto processo, nel quale siano garantiti i diritti minimi a chi si difende; mancano i presupposti per la revocazione, visto che i “fatti nuovi” erano in realtà noti all’epoca della sentenza di assoluzione del maggio ‘22; mancano anche le basi tecniche per l’accusa principale, ovvero quella di aver creato un «sistema fraudolento in partenza». Manca un po’ troppo, insomma, per una sentenza così dura e afflittiva. Manca una legge, dunque. E non è proprio un dettaglio per chi si vede condannato. Perché, spiega il ricorso della Juventus, era stata proprio la Corte d’Appello Federale, quando aveva assolto tutti i deferiti dalla Procura per il “caso plusvalenze” il 27 maggio 2022, a denunciare un’assenza normativa sul tema e la mancanza di «parametri normativamente sanciti» per attribuire un valore ai diritti alle prestazioni sportive di un giocatore, con la conseguente impossibilità di valutare come “rilevanti” in sede disciplinare le plusvalenze generate dalle 15 operazioni di compravendita contestate alla Juventus.