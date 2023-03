Roma-Juve, Allegri: In Champions con -15? Non varrebbe uno Scudetto, ma tre!

Allegri ha esordito: "La Roma sta facendo un ottimo campionato e lotta per un posto in Champions. In casa credo sia la prima squadra in Europa ad aver subito meno gol, o tra le prime tre. Sarà una bella partita in uno stadio pieno, bisogna essere bravi a fare una bella partita”. Poi, sui rientri: “Pogba non ha molto minutaggio ma sta bene, sono stato molto contento di come è entrato nel derby. È un’ottima soluzione in panchina. Miretti c'è, Milik rientra dopo la sosta, Kaio è ancora fuori”.

Allegri: "Domani è uno scontro diretto"

Allegri ha continuato: “Per noi domani sera è importante perché è uno scontro diretto. In questo momento dobbiamo staccare quelli che sono dietro o perlomeno staccare il Bologna e non è semplice domani a Roma. Per la Champions bisogna ragionare passo dopo passo. L’importante è andare a Roma a fare una bella partita”. Sulla situazione a centrocampo: "Paredes sta bene, domani valuterò. Tornerà Locatelli, abbiamo tutti a disposizione. C’è anche Barrenechea che ha fatto una buona partita nel derby. Sotto questo punto di vista non ho problemi a mandare in campo nessuno perché sono tutti affidabili”.

Allegri: "Di Maria è straordinario. Dybala? Servirà occhio di riguardo"

Sul futuro di Di Maria: "I grandi giocatori è sempre bello averli a disposizione. Angel è straordinario, poi dei rinnovi se ne occupa la società. In questo momento le priorità sono altre, valuteremo, non so quali sono le esigenze dei giocatori". Allegri continua: "Le ultime le ha sempre giocate, l'importante è che quando giochi determini come ha fatto in queste ultime partite". Sull'ex Dybala: "Paulo ha dimostrato da noi e da loro che è sempre un giocatore importante. Lo affronteremo sapendo le sue caratteristiche. Sappiamo che bisogna avere un occhio di riguardo con lui".