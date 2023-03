Fonseca: “Mourinho showman, Allegri pragmatico. Inchiesta Juve? Mi puzza”

MILANO - Un sinistro tanto potente, quanto preciso. Per un uruguaiano che ha disputato gran parte della sua brillante carriera in Serie A. Oggi fa l’agente e ha portato tantissimi calciatori nel nostro campionato. Daniel Fonseca, doppio ex di Roma-Juventus, commenta così il match tra giallorossi e bianconeri: «È sempre una partita bella da vedere, da una parte e dall’altra. Entrambe le squadre conoscono la difficoltà nell’affrontare la rivale, ma per tutti gli amanti del calcio, parliamo comunque di una gara emozionante. Sia la Roma che la Juventus vorranno vincere e scenderanno in campo attaccando e per cercare la rete: per me ci potranno essere più gol».