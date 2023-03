Juventus, Szczesny si racconta: il cucchiaio di Vlahovic, Pinsoglio e i rigori...

Bellissima intervista di Wojciech Szczesny al canale YouTube della Juventus . Il portiere polacco, che ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia della Vecchia Signora , ha risposto a domande sulla sua esperienza in bianconero in un simpatico quiz. Ricordando le principali tappe con la Juve e alcuni rigori...tra cui il cucchiaio subito da Vlahovic quando l'attaccante serbi vestiva la maglia dei viola.

Com'è la tua memoria quando si tratta di ricordare le partite, le statistiche, le parate?

"Mi ricordo molto degli errori. Ma spero che parleremo dei momenti positivi, piuttosto che di quelli negativi".

In quale partita hai esordito con la maglia della Juventus? E come è finita?

"Juventus-Chievo, 3-0".

La tua prima partita di Champions con la Juve?

"Olympiakos-Juventus 0-2".

Ti ricordi i marcatori?

"Higuain non ha segnato. Bernardeschi e Matuidi? Ah no, Bernardeschi e Cuadrado..."

Da chi hai subito il primo gol?

"Paloschi".

Ti ricordi la data?

"Era uno Juve-Spal. Era il primo tempo...non ricordo il risultato...forse 2-1? 3-1? 4-1?"

Il primo compagno che hai incontrato quando sei arrivato.

"Penso sia stato Gigi (Buffon)".

C'è una partita che vorresti rigiocare?

"Tutte quelle che ho perso. Tra quelle che ho vinto direi Juve-Atletico, in casa. Per rivivere quella partita, è stato un bel momento. E anche se non ho giocato quella partita, direi Inter-Juventus 2-3, quando abbiamo vinto lo Scudetto. Anche quello è stato bello..."

Ti ricordi quale numero portavi prima di passare al numero 1?

"23"

Quanti titoli hai vinto alla Juventus?

"Sette: 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe".