Juve, Allegri e un gesto speciale per le donne presenti in sala stampa

La Juventus celebra la festa delle donne. In occasione dell'8 marzo il club bianconero, tramite i propri canali social, ha pubblicato un emozionante video in cui ha ribadito il proprio impegno al fine di ottenere la parità dei sessi. Nella giornata odierna ragguardevole anche il gesto di Massimiliano Allegri in occasione dell'ultima conferenza stampa.

Il gesto di Allegri

Il tecnico bianconero infatti ha presentato la sfida di Europa League che la Juventus disputerà domani all'Allianz Stadium contro il Friburgo. Ma al termine della conferenza stampa tenutasi davanti ai giornalisti, ci ha tenuto a donare dei fiori a tutte le donne presenti. Un gesto ammirevole, seguito dalla solita ironia dell'allenatore toscano che, riferendosi agli uomini in sala stampa che non avevano evidentemente ricevuto fiori, ha detto: "E voi non inventate compleanni".

Sempre nella giornata di oggi è stato mostrato uno speciale su DAZN in cui i portieri delle prime squadre maschile e femminile della Juve, ovvero Wojciech Szczesny e Pauline Peyraud-Magnin, hanno parlato della loro vita calcistica e non solo. Un modo per rimarcare ulteriormente l'importanza della parità dei sessi, tenuta in grandissima considerazione da parte del club bianconero.