Juventus-Friburgo, Di Maria come Ronaldo per spezzare la maledizione

Two triplette is megl’ che one, si potrebbe dire parafrasando lo spot del Maxibon che negli anni Novanta regalò la prima popolarità a Stefano Accorsi. Angel Di Maria ne ha già firmata una, quella che allo stadio della Beaujoire ha segnato l’esito dello spareggio per l’accesso agli ottavi di Europa League contro il Nantes, ma c’è un ricorso storico che ne renderebbe particolarmente suggestiva (oltre che ovviamente molto utile) un’altra questa sera contro il Friburgo, proprio nell’andata degli ottavi. Un turno che da un pezzo per la Juventus rappresenta uno scoglio su cui le ambizioni si infrangono. Quest’anno per la verità si sono infrante prima, almeno quelle legate alla Champions League, salutata dopo il girone, ma agli ottavi la squadra bianconera è arrivata lo stesso, seppure quelli minori di Europa League. Ottavi che nelle ultime tre edizioni della Champions hanno visto la Juventus eliminata contro il Lione nel 2019-20, contro il Porto nel 2020-21 e contro il Villarreal nella scorsa stagione.