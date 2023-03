Infortuni Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: la nota della Juve sulle condizioni

TORINO - "Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno". Per mezzo di una nota diramata sul proprio sito ufficiale la Juventus rende note le condizioni dei due calciatori, usciti acciaccati dalla sfida di Europa League vinta di misura all'Allianz Stadium contro il Friburgo. In particolare, l'ex Fiorentina ha tenuto col fiato sospeso il pubblico presente sugli spalti, accasciandosi a terra e tenendosi ripetutamente il ginocchio. Poi, ha stretto i denti e, seppur claudicante, è rientrato in campo dove vi è rimasto fino al triplice fischio finale.