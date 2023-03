Pogba, il posto con la Samp e il futuro alla Juventus

TORINO - Paul Pogba si è allenato con la Juventus. Notizia che di per sè non sarebbe nemmeno così eclatante ma vista la condizione sempre sub iudice del francese il fatto ha comunque un fatto specifico non trascurabile. La mezzala è reduce dalla punizione della non convocazione contro il Friburgo per non essersi presentato in orario alla cena del ritiro e di conseguenza pagherà una multa, come da regolamento. Pogba ha voluto comunque essere vicino ai compagni, presentandosi in tribuna dietro ai posti di chi era in panchina, per poi scendere negli spogliatoi a festeggiare la vittoria.