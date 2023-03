Juventus, Pogba e il messaggio dopo la punizione di Allegri per il ritardo

TORINO - L'esclusione di Paul Pogba per la delicatissima sfida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo ha fatto discutere. Il centrocampista francese, reo di essersi presentato in ritardo alla cena della squadra organizzata dalla società, ha 'pagato' la leggerezza con la mancata convocazione da parte di Allegri. Nel day after, però, tutto inizia a ricomporsi e l'ex United - con tutta probabilità - troverà posto nell'elenco del tecnico bianconero per il match con la Sampdoria in programma domenica sera.