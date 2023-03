Juve-Samp 4-2: doppio Rabiot, gioia Soulé, testa al Friburgo

La Juve supera la Samp allo Stadium e lo fa al termine di una partita decisamente più combattuta di quanto ci si potesse aspettare: la firma più decisa e autorevole sulla 4-2 finale è quella di Rabiot, autore di una doppietta e al nono gol stagionale, ma a meritare applausi ed elogi sono i più giovani: Fagioli e Miretti, entrambi autori di un assist e tra i migliori in campo, e Soulé. L'argentino trova il suo primo centro in maglia bianconera, siglando il gol che chiude la partita. La squadra di Allegri si era complicata la vita nel momento in cui sembrava aver messo la gara sui giusti binari, con le incornate di Bremer e Rabiot rispettivamente all'11' e al 26' che le avevano garantito il doppio vantaggio. A dirla tutta però, che la serata potesse regalare sorprese spiacevoli lo si sarebbe potuto intuire già dalle due chance di Gabbiadini sul risultato di 0-0, due occasioni che hanno preso le mosse da due disattenzioni difensive (una in impostazione, l'altra in marcatura). Anche in vantaggio di due reti, infatti, sono i meccanismi difensivi a tradire la Juve e a rimettere la Samp in partita. Una ripresa di personalità, con l'importante contributo dei subentrati Locatelli e Cuadrado, è più che sufficiente per rimettere le mani su una partita, alla fine, vinta con merito. In vista del Friburgo preoccupano le condizioni di Bremer, uscito per infortunio all'84'.