Juve, Rabiot senza limiti: altra doppietta e numeri da...Pogba!

La Juventus continua a vincere e ad accumulare punti in Serie A per avvicinarsi alla zona Europa, in attesa di capire cosa accadrà con la penalizzazione. Uno dei punti fermi della squadra bianconera quest'anno è stato senza dubbio Adrien Rabiot, che nelle precedenti tre stagioni non aveva mai convinto pienamente i tifosi. A un passo dalla cessione in estate, il centrocampista francese si è preso la squadra sulle spalle fino a diventarne addirittura il secondo miglior marcatore stagionale, alle spalle del solo Dusan Vlahovic. Dopo i gol contro l'Empoli, il Maccabi, l'Inter, la Fiorentina e il Torino ieri è arrivata un'altra doppietta determinante contro la Sampdoria.