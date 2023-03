Vlahovic, i tifosi Juve e quel coro che lo ha colpito e caricato

TORINO - Quel coro, «Dusan - Dusan - Dusan», Vlahovic se lo era probabilmente immaginato tante volte, magari già durante la trattativa per il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus: una partita importante, un suo gol, tutta la curva che invoca il suo nome. Quello che di sicuro non aveva mai immaginato era che quel coro si alzasse nel secondo tempo di quella che stava diventando - ed è poi diventata - la sua sesta partita consecutiva senza segnare, subito dopo che aveva sbagliato un calcio di rigore. Proprio la stranezza di quel coro urlato dopo che il palo alla destra di Turk, tuffatosi dall’altra parte, aveva respinto il suo tiro dal dischetto, ha però sorpreso, colpito e caricato tanto il centravanti bianconero. Dagli spalti dello Stadium fino a quel momento si era levato semmai qualche mugugno, domenica sera e non solo, in occasione di giocate imperfette di DV9. Anche per questo quel moto collettivo di sostegno proprio dopo quello che nel calcio è l’errore per antonomasia ha lasciato il segno su Vlahovic, racconta chi gli sta attorno. In un momento difficile, con il gol che non arriva, la squadra penalizzata di 15 punti e dopo i mesi passati a lottare contro la pubalgia (battaglia vinta ma costata tanta fatica mentale), su quel palo Dusan pareva averci sbattuto di faccia. Proprio lì, al volto, si è portato le mani, strofinandosi il naso con le dita come se ci avesse preso un pugno. Un diretto che avrebbe potuto metterlo knock out.