Citi e Maressa, i due baby Juve che Allegri ha voluto in allenamento

Chi è Maressa

Diverso il percorso di Tommaso Maressa. Classe 2004, nato a Palizzi (Reggio Calabria) inizia nel settore giovanile della Reggina. Centrocampista dalle qualità palla al piede indiscusse, si ritrova spesso a giocare in compagini dall'età maggiore rispetto alla sua, ma senza per questo subire alcun tipo di contraccolpo. Dalla Reggina all'Empoli, con cui vince anche un campionato Under 16 da protagonista, con tanto di gol in finale contro l'Inter. Lo nota presto la Juventus, che lo acquista nel 2021, e anche in bianconero brucia le tappe fino ad arrivare alla Primavera da fuori età. Tocco di palla pregevole e grandi doti di inserimento, non tanti gol in canna ma riesce spesso ad essere decisivo quando serve. L'esempio lampante nell'ottobre del 2021, quando durante la sosta per le Nazionali Allegri chiama diversi giovani per l'amichevole contro l'Alessandria. Tra questi anche Maressa, che non sfigura contro una squadra di Serie B e con al fianco giocatori di un certo calibro come Ramsey. Non solo è all'altezza della situazione, ma riesce addirittura ad andare in gol portando in vantaggio i bianconeri. Quest'anno con la Juve di Montero 19 presenze e 3 assist messi a referto.