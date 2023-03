Juventus da Euroimpresa a Friburgo: Di Maria e Chiesa ci provano

FRIBURGO - Ultime ore di riflessioni per Massimiiano Allegri e il suo staff tecnico nonchè medico per prendere l’ultima decisione in merito a Chiesa e Di Maria. Le due armi segrete della Juventus non sono al meglio dopo la gara d’andata contro il Friburgo e così l’esito del provino previsto all’asciutto, ovvero in palestra, in mattinata, sarà dirimente per la scelta che il tecnico livornese andrà a fare in vista del match di ritorno di stasera all’Euro Park. L’azzurro aveva sentito un dolore al ginocchio mentre per il Fideo un affaticamento muscolare. Da escludere il fatto che possano partire dal primo minuto mentre a fronte di un responso positivo del test mattutino ecco che i due potrebbero essere utilizzati a gara in corso qualora l’andamento del match lo richiedesse.