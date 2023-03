Juventus, il consiglio di Del Piero a Chiesa e la risposta in diretta tv

La Juventus vola ai quarti di Europa League imponendosi anche in Germania sul Friburgo: il ritorno al gol di Vlahovic e Chiesa regalano la qualificazione ad Allegri. Dopo le parole del tecnico bianconero ai microfoni si è presentato proprio l'esterno azzurro, che ha iniziato parlando proprio del suo gol: “Il guizzo mi è venuto dal primo tentativo, dopo la traversa ho pensato di tirare subito. Esultanza? Devo chiedere scusa, scusa alla società e ai tifosi perché non sono al massimo e mi dispiace quando non ci sono, io vorrei sempre dare il massimo. Io voglio giocare e fare felice i tifosi". Su Vlahovic, che oggi si è sbloccato: "Ha tutto per diventare un fuoriclasse, i numeri sono dalla sua parte, sta passando un periodo difficile sotto porta ma questa sera il gol l’aveva fatto anche prima. Contro la Samp ha preso il palo su rigore e gli avevo detto che aveva calciato benissimo”.