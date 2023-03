Follia Friburgo-Juve, tubo di metallo lanciato verso Bremer VIDEO

La Juventus vince in casa del Friburgo e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Durante il match, sbloccato da Vlahovic nel primo tempo e chiuso da Chiesa nei minuti finali di gara, una follia dei tifosi di casa ha rischiato di recare gravi danni a Bremer. Nel corso della seconda frazione della partita, precisamente al 57' in occasione di un calcio di punizione per il Friburgo in area della Juve, è stato lanciato un tubo di metallo verso il difensore brasiliano, che fortunatamente non è stato colpito dall'oggetto in questione.