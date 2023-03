Allegri, conferenza Inter-Juve: Gatti, Di Maria, Pogba, infortuni

TORINO - Dopo il quarto di finale conquistato in Europa League, il sorteggio che ha visto uscire il doppio confronto con lo Sporting Lisbona per accedere in semifinale, la Juventus di Allegri è chiamata a riportare l'attenzione massima sul campionato dove ad attenderla c'è l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, anche loro usciti tironfanti da una settimana europa molto soddisfacente per il calcio italiano e che a Nyon hanno pescato il Benfica per provare ad entrare tra le migliori 4 della Champions, a San Siro si preparano per accogliere i bianconeri in un derby d'Italia davvero cruciale per il cammino delle due squadre nella classifica di Serie A.