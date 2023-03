Juventus-Verona, è sold out: il comunicato sui biglietti

Dopo la vittoria contro l'Inter e un entusiasmo davvero importante, i tifosi della Juventus hanno risposto presente anche per la prossima sfida di campionato. Nonostante ci sia ancora tempo, visto la sosta di due settimane per l'Italia, i sostenitori bianconeri hanno fatto la corsa all'ultimo biglietto in vista del match col Verona. La società ha diramato da poco un comunicato e ha annunciato il sold out per il 1 aprile.