Alex Sandro e il futuro: ecco perché la Juve se lo terrà stretto. A meno che...

TORINO - Alex Sandro e la Juventus potrebbero continuare a guardarsi negli occhi. Lo fanno da otto anni (302 presenze e 15 reti complessive) e, pur con tutti gli alti e bassi del caso (perché il brasiliano, causa rendimento incostante, non figura esattamente tra gli intoccabili a prescindere), c’è polpa nella convinzione reciproca delle parti in ballo: il club considera l’ex Porto un elemento importante anche per le dinamiche di spogliatoio , il terzino tutto sommato non ha - almeno per ora - particolari offerte di lavoro da considerare con attenzione. E dunque…

Il nodo stipendio

E dunque, nonostante il fatto che Alex Sandro debba ancora giocare dieci partite prima che lo scoccare della 40ª presenza faccia scattare il rinnovo automatico del contratto per una stagione in più, in questo momento non pare esistere un solo motivo perché ci si abbandoni a un divorzio da santificare il 30 giugno 2023, quando l’attuale accordo andrà a scadenza. Sì, dalla Continassa trapela che il brasiliano prolungherà comunque l’intesa, magari trovando una quadra sull’ingaggio che ad ora vede il portafogli del giocatore arricchirsi di circa cinque milioni di euro netti all’anno più bonus. Logico pensare che si possa scendere a patti con l’entourage di Alex Sandro in vista della stesura di un nuovo contratto a cifre spalmate (per intenderci: non come accadde ai tempi del rinnovo automatico di Juan Cuadrado che alla 40ª presenza si garantì la permanenza alla Juve alle stesse cifre guadagnate fino a quel momento, più o meno cinque milioni netti). A meno che l’auspicata firma non sia propedeutica a una “messa sul mercato" del cartellino del 32enne di Catanduva (San Paolo). Per la serie: volete il nazionale verdeoro, attualmente ai box per via di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra? Non è più gratis, bisogna pagarlo il giusto. Il Chelsea, che fino a qualche mese fa aveva provato a “sfruculiare" il suo agente, si è defilato.