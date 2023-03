Cuadrado, Dybala e Morata: siparietto social con Bella e Alice Campello

Juan Cuadrado e Paulo Dybala , dopo aver condiviso lo spogliatoio alla Juve per 7 anni, tornano ad "affrontarsi" a distanza di qualche settimana da Roma-Juventus , ma questa volta in maniera ironica e sui social. Nello specifico c'entra un altro ex bianconero, Alvaro Morata ( che potrebbe anche tornare alla Juve l'anno prossimo ), e la sua ultima figlia Bella nata a gennaio 2023. L'argentino sarà il padrino nel battesimo di Bella, e il colombiano ha voluto scherzarci sopra.

Cuadrado, la battuta su Alice Campello e Bella

Tramite le sue storie di Instagram Cuadrado ha pubblicato una foto che lo ritrae con la figlia dell'attaccante attualmente all'Atletico Madrid, taggando Dybala e scrivendo: "Mi hanno detto che io sono il padrino 1, e tu il 2", aggiungendo ai tag anche Alice Campello: "Non so come faremo", con tante risate alla fine. La storia è stata prontamente repostata dalla Joya, che ha commentato: "Non hai chanche, Pana".