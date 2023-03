Juve tra Verona e Inter, i tifosi e la missione Champions

TORINO – C’è tanta voglia di Juve: due partite consecutive a distanza di pochi giorni, prima il Verona e poi martedì prossima l’andata della semifinale di Coppa Italia con l’Inter: l’Allianz Stadium si prepara al pienone per una vera e propria inversione di tendenza rispetto a qualche mese fa, quando nell’impianto bianconero non erano rari gli spazi vuoti. Ora si va verso il pienone come era successo all’esordio in Europa League contro il Nantes.

Pienone allo Stadium e obiettivo Champions Il fatto che il Verona sia pericolante in classifica a 5 punti dalla zona salvezza non scoraggia i tifosi bianconeri, anzi: dopo la sosta c’è voglia di spingere la formazione di Allegri come fosse un big match. Del resto per la Juventus lo è: aspettando il Milan, che gioca il giorno dopo, sabato i bianconeri in caso di vittoria si ritroveranno a 4 punti di distanza dalla zona Champions League, considerando i 15 punti di penalizzazione. E qualche giorno dopo ci sarà una delle partite più attese allo Stadium, il primo atto del derby d’Italia di Coppa Italia con l’Inter.

Dusan (Vlahovic) ha… Fede (Chiesa) La Juventus sarà spinta dai tifosi e dall’energia che la Nazionale serba ha donato a Dusan Vlahovic: l’attaccante, reduce da tre gol in due partite nelle qualificazioni europee, sarà l’arma in più di Allegri che conta di avere a disposizione anche Federico Chiesa, reduce dai confortanti risultati del consulto specialistico in Austria per controllare le ginocchia.

