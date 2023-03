Juve, Del Piero allo Stadium contro il Verona? E in futuro...

Dunque la Juventus di Massimiliano Allegri sabato sera potrà contare sul tutto esaurito all’Allianz Stadium, ovvero oltre 40 mila spettatori. Spinta globale per cercare di ripartire con il piede giusto dopo la parentesi delle Nazionali che, a ‘sto giro, ha rigenerato nel morale parecchi bianconeri: uno su tutti Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, scenderà in campo forte della carica dei tre gol segnati nei due match giocati contro Lituania e Montenegro, a caccia quindi di nuove prodezze in bianconero. Per questa sfida di sabato sera contro un Verona più che mai affamato e alla ricerca di punti salvezza, la linea di galleggiamento al momento è a cinque passi dal terzultimo posto in cui si trova attualmente la squadra allenata da Zaffaroni, gli undici bianconeri potrano dunque contare su uno stadio caldissimo. E sugli spalti non solo i soliti tifosi ma anche molti giovanissimi. Presenti, infatti, alcune Academy bianconere che riempiranno un settore dell’Allianz.

Del Piero e l'Academy Juve di Los Angeles Per le Academy straniere sono attese quelle di Bogotà, Dubai, Miami e Los Angeles. E proprio quest’ultima accende una spia luminosa che in teoria potrebbe abbagliare la serata del primo aprile. In teoria, infatti, allo stadio, proprio per la presenza dell’Academy di Los Angeles che lo vede impegnato in prima battuta, potrebbe presentarsi anche Alessandro Del Piero: la bandiera delle bandiere bianconere, un’icona vivente per la tifoseria juventina che, il giorno del suo addio in Juventus-Atalanta del 13 maggio 2012, si alzò in piedi commossa per scordare poi completamente il prosieguo della partita contro i bergamaschi e vivere i rimanenti minuti con gli occhi appicciati su Alex, seduto nella panchina-tribuna per vedere i compagni portare a casa la vittoria (3-1 in cui lo stesso numero 10 figurò tra i marcatori).

Del Piero allo Stadium? Da allora Alessandro Del Piero non mise più piedi all’Allianz se non quasi dieci anni dopo, ovvero la scorsa stagione, nell’aprile del 2022 in occasione di Juventus-Bologna, quando si trovava a Torino proprio con l’Academy bianconera di Los Angeles in cui, tra l’altro, gioca con successo anche la figlia quattordicenne Dorotea. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 13 maggio 2012 in cui il fantasista-attaccante disputò la sua ultima partita in campionato con la maglia della Juventus, appunto contro l’Atalanta,segnando il 290º gol della sua carriera bianconera per poi abbandonare il campo all’ottavo minuto della ripresa e iniziare un naturale giro di campo con l’acclamazione dei tifosi in lacrime, distrutti per la fine di una storia d’amore dopo 705 partite. Nesssun giocatore della Juventus, nella storia ultracentenaria del club, può vantare più partite giocate e gol segnati. Ecco perché, per esempio, il suo possibile ritorno all’Allianz sabato sera sarebbe una notizia a prescindere.

A prescindere E a prescindere significa al netto di tutte le speculazioni e rifl essioni che sono state fatte negli ultimi mesi sul suo nome, ovvero da quando Andrea Agnelli si è dimesso a fine novembre insieme all’intero Cda. Quello nuovo, come avevamo avuto modo di spiegare, non lo avrebbe contemplato e infatti così è stato: un nucleo ristretto di figure tecniche, di altissimo livello in campo economico e giuridico. Ma nel futuro di questo club che si sta riorganizzando proprio nei pilastri, l’opzione Alessandro Del Piero resta in piedi. Come e quando? Lo scenario sarà più chiaro dal 20 aprile in poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA