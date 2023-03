La Juve vuole rinascere così: il profilo delineato dalla nuova dirigenza

TORINO - A fari spenti, come piace dire a qualcuno, ma con lo sguardo bello dritto perché l’obiettivo è chiaro, per nulla sfuocato. La Juventus, in attesa di sapere come e quanto eventualmente influiranno le vicende della giustizia sportiva a livello di punti e quindi di classifica, ha individuato la direzione da seguire. E non è poco. Anche perché il recente mercato di gennaio ha ricordato a tutti che la corsa ai rinforzi doc non è più una gara da centometristi, con i club che partono a razzo per paura di non arrivare in tempo al traguardo, ovvero il calciatore da prendere. La caccia agli acquisti è diventata, come minimo, una gara di mezzofondo: dove quindi non è così premiante lo sprint finale, quanto il ritmo, la costanza delle frequenze. E dunque la Juventus ha cominciato a battere il ferro sapendo che questo è un momento di avvicinamento: utile ma non decisivo. Come si diceva, il club ha individuato il Dna che dovranno avere i nuovi ingressi: calciatori di livello, ovviamente, ma in primis uomini in sintonia con il concetto di Juventus che ha in mente la dirigenza. E per il futuro la quota di italiani all’interno della rosa è destinata ad aumentare per due ragioni.