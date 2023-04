Plusvalenze, quindi non era solamente la Juve... I giorni caldi del pallone

E insomma, la confortevole storiella della “reductio a unum” sull’utilizzo di plusvalenze e artifizi contabili, così come di rapporti privilegiati tra i club in materia di mercato, si sta rivelando per quello che era: un’utile favoletta per gonzi. Se la plusvalenze non vanno più bene, allora non vanno più bene per tutti e non solo per la Juventus (che era tra quelle che ne usava meno in percentuale sul fatturato, tra l’altro) e comunque si fanno in due. E tutti hanno i loro club amici con cui realizzarle perché, non va dimenticato mai, sono previste a bilancio ordinario dalla Figc che (a parte i casi eclatanti di Chievo e Cesena con operazioni evidentemente farlocche) ha visto la Covisoc stringere i cordoni nell’ottobre del 2021 segnalando ben 62 operazioni sospette dal punto di vista contabile. In ogni caso, a parte l’analisi sulla materia del contendere, adesso si sono mosse altre Procure della Repubblica: alcune su input di Torino in seguito all’inchiesta Prisma, altre autonomamente, come Tivoli per la Lazio e gli intrecci con la Salernitana per anni “dependance” di Claudio Lotito.