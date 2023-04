L’avvocato Spallone: “Dal Consiglio di Stato assist alla Juventus”

Il Consiglio di Stato ha dichiarato «improcedibile» l’appello della Federcalcio contro la decisione del Tar Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. L’improcedibilità è stata motivata dalla cessazione della materia del contendere: la famosa carta è stata infatti consegnata ai legali di Paratici e Cherubini, pertanto non c’è più nulla su cui discutere. Ma, leggendo la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, emerge qualcosa di più del mero fatto procedurale intervenuto nel giudizio d’appello, come spiega l’avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. «E’ indubbio che, con la consegna del documento ordinata dal Tar e il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’istanza urgente di sospensione proposta dalla Figc, la decisione non aveva motivo ulteriore rispetto al tema oggetto dell’appello. Però richiamo l’attenzione sul secondo rigo della motivazione, dove si legge, relativamente all’ostensione del documento da parte della Covisoc: “motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure”, che racchiude in sé un portato di notevole rilievo».