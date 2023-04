Vlahovic, Allegri zittisce tutti: parole di fuoco in conferenza!

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona, a Max Allegri è stato chiesto di commentare il periodo buio, se così lo possiamo definire, che sta attraversando Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero non segna in campionato dalla doppietta alla Salernitana il 7 febbraio: nelle ultime uscite della Juve è apparso più volte nervoso, ma allo stesso tempo desideroso di aiutare in tutti i modi la squadra. Anche contro la Lazio, il serbo non è riuscito a finalizzare in diverse occasioni ed è stato costretto ad uscire al 63' per una contusione alla caviglia dopo uno scontro di gioco con Cataldi. Dusan si è allenato con i compagni nella rifinitura della mattina, ma domani potrebbe partire dalla panchina.