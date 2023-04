Juventus-Sporting Lisbona, Allegri: conferenza stampa in diretta

TORINO - Messo da parte il ko con la Lazio in campionato, tutt'altro che scevro di rimpianti, la Juventus si rituffa nell'Europa League: domani (giovedì 13 aprile), infatti, all'Allianz Stadium di Torino arriva lo Sporting Lisbona. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato la sfida, valida per l'andata dei quarti di finale, in conferenza stampa: "Lo Sporting è una squadra che ha fatto sette vittorie e quattro pareggi nelle ultime undici. Sono giovani e ben organizzati, il loro allenatore ha riportato il titolo dopo diciannove anni. Dobbiamo stare attenti e creare i presupposti per prenderci il passaggio del turno a Lisbona. Saremmo pazzi a prenderla sottogamba, sono tecnici e ben organizzati. Hanno eliminato l’Arsenal che è in testa alla Premier. È uno Sporting completamente diverso dall’ultima volta ed ha più gamba, in Europa non bisogna mai sottovalutare queste situazioni. Sporting da 3-4-3? Vediamo domani, decido la formazione. Non è il modulo, bisogna essere compatti, in equilibrio, questa cosa non va mai persa. La partita è su 180 minuti, bisogna cercare di vincere, come dico da quando è stato tolto il gol in trasferta, bisogna vincere... Chiesa? Vediamo domani, non dipende dal modulo. Nervosismo? La squadra non è nervosa, siamo molto sereni. Ma anche noi abbiamo il sangue nelle vene, non l’acqua. Ci possono essere delle reazioni, ma non giustifica che quello che è successo con l’Inter. Ma in Italia ci sono tante cose da rivedere, vengono esaltate le cose sbagliate, le parole sbagliate, i comportamenti sbagliati. Siamo tutti dispiaciuti, il primo ad essere dispiaciuto è Cuadrado. Non sono cose belle da vedere".