Eziolino Capuano e Allegri: da Taranto alla Juve succede davvero, il VIDEO

Taranto e Torino non sono mai state così vicine. Come mai? Tutto merito dei due allenatori. Eziolino Capuano ha rinnovato gli auguri alla Juventus in vista della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Max Allegri ha ricambiato con piacere, complimentandosi per il lavoro svolto dal tecnico del club pugliese, che ha raggiunto la salvezza con due giornate di anticipo ed ora sogna i playoff.