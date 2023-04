Del Piero, la Juve, l’appello dei tifosi e il commento della moglie Sonia

Le ultime presenze di Del Piero all'Allianz Stadium hanno scaldato tutto l'ambiente bianconero. Applausi e tanti cori per la leggenda del club. A far sognare tutti ci ha pensato la moglie Sonia Amoruso , che ha repostato una storia su Instagram di una tifosa. Alla richiesta "Aiutaci tu" con allegata la foto della stella con il nome di Alessandro Del Piero, la compagna di vita ha risposto con un "We Can Do It" ("Possiamo farlo"), seguito da emoticon.

Del Piero e il possibile ritorno alla Juve

Una figura come quella di Alex Del Piero sicuramente potrebbe fare la differenza all'interno di un club. Il legame è ancora forte e sulla possibilità di tornare da presidente ha risposto così: "Ci sono tanti rumors, è vero, e ogni volta che torno all'Allianz Stadium è bellissimo vedere come i tifosi riconoscano quello che ho fatto nei miei anni alla Juventus. Non sono ancora pronto per dire sì o no, perché ci sono tante cose da considerare. Però, di sicuro, il mio cuore è ancora lì. Quando trascorri 19 anni in un posto... Voglio dire, pochi anni fa era più della metà della mia vita. Non più adesso (ride con Henry, ndr). Così sto guardando cosa succede nella Juventus con un occhio diverso. Provo a evitare di essere condizionato dal lato emotivo, ma è molto dura. Se mi piacerebbe ricoprire quella carica? Dipende da molte cose. Io credo che non puoi pensare a un ruolo per te stesso da solo, hai bisogno di un team, anche in un club e specialmente in questo periodo storico in cui ci sono tante cose da fare in una società. Questa è la visione che credo chiunque dovrebbe avere, me compreso".