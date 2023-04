Juve, le tre "vergogne" e il giudizio pesante sul non gioco della squadra

Se è vero, ed è vero, che le parole possono far male come, se non più delle pietre, ecco che la scelta di utilizzarne alcune, particolarmente pesanti e appuntite, non può essere ovviamente casuale. Anzi. Capita quando c’è la volontà precisa di evidenziare una situazione che non può scorrere via come l’acqua di fonte. E allora non si può non notare che in questa travagliatissima annata bianconera la Juventus, intesa come squadra e nello specifico come squadra che non riesce ad esprimersi all’altezza del proprio potenziale, per ben tre volte è stata abbinata al termine vergogna. Abbinamento avvenuto all’interno del perimetro bianconero, ovvero per voce di chi la Juve la viva in prima persona anche se con declinazioni e ruoli differenti.