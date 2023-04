Juventus, o la va o si spacca… la Giustizia Sportiva

TORINO - O la va, o si spacca. Non la Juventus , si spacca. La Giustizia Sportiva . I legali juventini (ma mica solo loro, in realtà) sono piuttosto convinti della cosa. Hanno messo nero su bianco 9 (buoni) motivi per i quali la sentenza diramata il 20 gennaio 2023 dalla Corte federale d’appello debba oggi a buon diritto esser dichiarata illegittima dal Collegio di Garanzia dello Sport . Lo hanno fatto nelle 99 pagine del ricorso e torneranno oggi ad esprimere le loro ragioni. Si va dallo “scarto” che c’è stato tra l’oggetto della contestazione da parte della Procura federale e le motivazioni della sentenza (in barba al diritto al giusto processo e possibilità di difendersi...) al fatto che la Juventus sia stata condannata per aver fatto delle plusvalenze alla faccia dell’inesistenza di una norma che le vieta.

Cosa non si capisce

Passando per altre situazioni piuttosto borderline: ad esempio non si capisce perché siano stati inflitti dei punti di penalizzazione quando l’articolo del codice di Giustizia Sportiva ai sensi del quale è stata deferita la Juventus (articolo 31 comma 1) prevedeva solo l’ammenda. E men che meno si capisce perché i punti inflitti siano 15 e non 10 o 20. C’è poi tutto un filone legato alla responsabilità oggettiva del club, anche perché una penalizzazione per responsabilità oggettiva avrebbe ragion d’essere ai sensi dell’articolo 6 della Giustizia Sportiva, che però non è mai stato contemplato e citato in tutto il procedimento.