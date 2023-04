Plusvalenze, Juve al Collegio di Garanzia: nove buoni motivi per crederci

Il giorno del Giudizio si avvicina. Martedì 19, a partire dalle ore 14.30, dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, si terrà l’udienza di discussione dei ricorsi presentati dalla Juventus &C. I ricorsi sono contro la penalizzazione di 15 punti, inflitta alla società, e contro le inibizioni (da 8 a 30 mesi) inflitte all’ex presidente Agnelli e ai suoi dirigenti. Era stata la Corte federale d’appello a condannare i bianconeri. Quella stessa Corte federale d’appello che, pochi mesi prima, aveva invece prosciolto la Juventus, così come gli altri club coinvolti nell’indagine-plusvalenze. Idem aveva fatto il Tribunale federale: tutti prosciolti, e ai tempi c’era anche il Napoli (affare Osimhen) nel calderone. Il motivo per cui la Cfa (Corte federale d’appello) era tornata sui propri passi - e aveva deciso di “riconsiderare” la questione e condannare Juventus&C - sta nella richiesta di revocazione avanzata dal procuratore Chiné, il quale aveva qualificato come “fatti nuovi” gli atti di indagine che gli aveva trasmesso la Procura di Torino.