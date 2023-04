Collegio di garanzia: quella sentenza del 2016 che “condanna” il -15 Juve

TORINO - Attenzione, attenzione. C’è un precedente che può fare mooooolto comodo, alla Juventus. Oltre che - come consuetudine - giurisprudenza. Trattasi di una sentenza datata 2016 (la numero 49, per la precisione, del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni). Una sentenza che potrebbe tornare d’attualità mercoledì prossimo quando - per l’appunto al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni - si deciderà in merito alla legittimità, o meno, del -15 inflitto alla Juventus nel processo plusvalenze. E ancora non basta, perché la sentenza in questione potrebbe tornare utilissima anche nell’altra inchiesta in cui è coinvolta la Juventus, fresca di notifica di chiusura indagini: quella su manovra stipendi, rapporti con procuratori, partnership opache con altri club. Ebbene, come noto, anche nei giorni scorsi abbiamo raccontato le perplessità delle difese in merito al fatto che la Juventus e alcuni suoi attuali o passati dirigenti siano stati condannati ai sensi dell’articolo 4 “per mancata lealtà sportiva” anziché ai sensi dell’articolo 31, comma uno, per illeciti amministrativi. Detto male: se ciò che mi contesti sono illeciti amministrativi, punibili con ammenda, perché tiri dentro la slealtà? Solo per potermi togliere punti in classifica? Le difese, tra i vari punti del ricorso al Collegio, sottolineano proprio il “principio di specialità” per cui nel giusto processo una norma specifica ha la meglio su una di carattere generale.