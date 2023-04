Sentenza Juve: ritorna la Figc, Chiné e l'incubo penalizzazione

"Nei termini e nei limiti di cui in motivazione": la premessa è indispensabile perché si ripartirà da qui. Si ripartirà perché resta tutto avvolto nel nebuloso linguaggio giudiziario del dispositivo Coni fino al momento in cui saranno rese note le motivazioni che hanno portato a respingere dei ricorsi, accoglierne altri e infine rispedire tutto alla Corte d'Appello Federale. Ci sarà da attendere, ma non troppo: il tempo stringe e se c'è una cosa che la Sandulli ha mostrato di tenere in considerazione in fase di dibattimento è la celerità.