“Zidane cerca squadra! La Juventus è la sua priorità, con o senza Europa”

Il futuro di Zinedine Zidane è ancora tutto da decifrare. L'ex tecnico del Real Madrid , che con i Blancos è riuscito nell'impresa di vincere tre Champions League consecutive alla sua prima esperienza ufficiale in panchina (prima di lasciare e tornare per altri due anni), è attualmente svincolato dall'estate del 2021. Le ultime notizie sulla sua prossima panchina arrivano dalla Francia e sarebbero clamorose: secondo RMC Sport , infatti, la priorità di Zidane sarebbe quella di tornare a Torino per allenare la Juventus , attualmente in mano a Max Allegri e che proprio ieri ha raggiunto la qualificazione alla semifinale di Europa League .

"Zidane, priorità alla Juve anche senza Europa"

Il francese, che con il club bianconero ha giocato dal 1996 al 2001 conquistando due scudetti, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club e una Supercoppa Italiana, non vorrebbe prendere in considerazione un nuovo ritorno al Real Madrid (dove tra le altre cose Ancelotti ha dichiarato che resterà almeno un'altra stagione) per puntare forte sul progetto italiano. Inoltre, la situazione inerente al caso plusvalenze con la relativa penalizzazione di 15 punti (momentaneamente sospesa) non rappresenterebbe un problema per Zizou. Infatti, sempre stando a quanto riportato da RMC Sport, per il tecnico ex Real la partecipazione alle prossime competizioni europee non sarebbe una condizione prioritaria nella sua scelta.