Bonucci, maglia Juve a Schweinsteiger che elogia: Tra i migliori di sempre

Leonardo Bonucci resta un simbolo della Juventus e del calcio italiano, nonostante le poche presenze in campo di questa stagione. Il giorno dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League ( dove i bianconeri affronteranno il Siviglia ), tramite i social network è arrivato un nuovo attestato di stima per il difensore azzurro da parte di una leggenda del calcio mondiale, ovvero Bastian Schweinsteiger .

Bonucci, il regalo e il messaggio di Schweinsteiger

L'ex centrocampista tedesco del Bayern Monaco ha infatti ricevuto in regalo da Bonucci la sua maglia della Juve di quest'anno, arricchita da una dedica speciale: "A Bastian con amicizia, un grande abbraccio. Grazie!". Schweinsteiger ha prontamente voluto postare il regalo sui suoi profili social, scrivendo: "Grazie mille, Leo! Una maglia speciale di cui sono molto felice, di uno dei difensori più forti di tutti i tempi! Avrà sicuramente un posto speciale in casa". Insomma, dei complimenti per niente banali da parte di un centrocampista storico che in carriera ha affrontato la Juve ben otto volte collezionando quattro vittorie, tre sconfitte e un pareggio.