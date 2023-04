Rabiot, il franco-toscano Juve: cita Allegri e sorprende i tifosi

Adrien Rabiot è il vero trascinatore della Juventus in questa stagione. Per il centrocampista francese quella messa a segno contro lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League al José Alvalade è l'undicesima rete stagionale. Cavallo pazzo, come è stato soprannominato dai tifosi bianconeri, sta facendo benissimo e mai prima d'ora era riuscito a raggiungere la doppia cifra di realizzazioni. La sua miglior annata, infatti, risaliva al 2016 quando, con la maglia del Psg, aveva segnato sei reti.