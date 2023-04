Inter-Juve, derby anche sul mercato: non solo Frattesi in lista

Per una serata, sarà contento anche Roberto Mancini. Perché ci sarà un bel po’ di Italia azzurrabile a San Siro: non capita così spesso, in una Serie A che attinge troppo spesso da serbatoi esteri, per stessa ammissione pubblica del ct della Nazionale. In più occasioni il Mancio ha ricordato e sottolineato la necessità di dare più spazio e fiducia agli italiani, possibilmente anche giovani: stasera tra i titolari di Inter e Juventus ce ne saranno una decina complessivamente, molti dei quali già nel giro della Nazionale maggiore. Da Acerbi a Locatelli, passando per certezze come Barella a chi come Perin non ha mai perso la speranza di far parte del progetto azzurro o a chi si proietta al futuro come Fagioli, Gatti e Miretti, i motivi di interesse sono tanti anche per chi dovrà dare forma e sostanza alla Nazionale che difenderà il titolo europeo nel 2024.