Allegri-Juventus, pro e contro: dalla gestione fuori campo al gioco

Allegri sì, come oggi è probabile, o Allegri no, come potrebbe accadere, prima di fare una delle scelte cruciali relative alla prossima stagione la Juventus dovrà ponderarne pro e contro e soprattutto prepararsi a sostenere i secondi, oltre che a sfruttare i primi. Due esempi, relativi a caratteristiche indiscutibili. Allegri è uno straordinario gestore di momenti difficili, capace di mantenere la serenità del gruppo anche nelle situazioni più tumultuose: se ne è avuta prova negli ultimi mesi, quando tra penalizzazione e una dirigenza quasi azzerata da un giorno all’altro è riuscito a compattare la squadra, portandola - almeno fino alla crisi delle ultime settimane - a inseguire un posto in Champions anche con -15 e a giocarsi semifinali di Europa League e Coppa Italia.