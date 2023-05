Allegri, conferenza Juventus-Lecce: segui la diretta

La Juventus vuole tornare alla vittoria in campionato dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. I bianconeri, che in Serie A non vincono dalla sfida dell'Allianz Stadium contro il Verona del primo aprile, affronteranno il Lecce in casa mercoledì alle 18 con l'obiettivo di guadagnare tre punti fondamentali nella corsa alla prossima Champions League, sempre in attesa di capire cosa accadrà fuori dal campo. Dall'altro lato la squadra di Baroni si trova attualmente a +4 sulla zona retrocessione, davanti a Spezia e Verona ferme a 27 punti. Massimiliano Allegri presenta la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.